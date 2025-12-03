El Servicio de Impuestos Internos (IRS) encendió una nueva señal de alarma para quienes arrastran deudas fiscales: la agencia comenzará a aplicar embargos más rápidos y estrictos sobre cuentas bancarias, salarios y propiedades.

La medida, que se enmarca en un plan federal para reducir la evasión y mejorar el cumplimiento tributario, ya generó preocupación entre trabajadores, pequeños negocios y familias endeudadas.

Según el organismo, el incremento de declaraciones tardías y pagos incumplidos llevó a reforzar los controles y activar procedimientos que, si bien existían desde hace años, ahora se aplicarán con mayor frecuencia.

Qué es un embargo del IRS y por qué es diferente a un gravamen

Un embargo del IRS es la acción directa mediante la cual la agencia toma dinero o bienes del contribuyente para cubrir una deuda impositiva. No se trata de una advertencia ni de un reclamo sobre la propiedad, sino de la ejecución inmediata del cobro.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) encendió una nueva señal de alarma para quienes arrastran deudas fiscales. Fuente: Shutterstock.

Los activos que pueden ser incautados incluyen:

Cuentas bancarias

Salarios y pagos laborales mediante retención automática

Vehículos, propiedades y bienes personales

Herramientas o equipos esenciales para el trabajo

El proceso solo avanza cuando la persona no responde a los avisos previos, lo que convierte a la falta de comunicación en uno de los errores más graves y frecuentes.

Cómo inicia el IRS un embargo: el aviso que no se debe ignorar

Antes de aplicar cualquier medida, la agencia envía un documento crítico: el “Final Notice of Intent to Levy”, conocido como el aviso final. A partir de ese momento, el contribuyente aún puede comunicarse y evitar la ejecución, pero si no responde, el IRS queda habilitado para:

Congelar fondos bancarios por 21 días y luego transferirlos a la agencia.

Activar un embargo salarial continuo , reteniendo parte del sueldo todos los meses.

Iniciar la venta pública de bienes y propiedades.

Tanto bancos como empleadores están obligados a cumplir con la orden, sin excepción.

¿Cómo puede evitar un embargo del IRS?

Para los contribuyentes que buscan evitar que la agencia tome su dinero o bienes, existen alternativas legales que solo funcionan si se activan antes de la ejecución:

Responder de inmediato los avisos.

Presentar declaraciones atrasadas , incluso si no se puede pagar en el momento.

Solicitar un plan de pagos o un Offer in Compromise .

Acreditar que la medida causaría un perjuicio económico severo, lo que puede detener temporalmente el embargo.

Ignorar los avisos elimina todas estas opciones.

Qué hacer si el embargo ya fue emitido

Si el banco o empleador recibió la orden del IRS, aún es posible actuar:

Pedir la liberación del embargo si hubo un error o si la deuda ya fue cancelada.

Solicitar una revisión por dificultades económicas , especialmente si la incautación compromete vivienda, alimentación o servicios esenciales.

En casos de bienes inmuebles, existe un proceso para recuperar o redimir la propiedad antes de que sea vendida.

El tiempo juega en contra: una vez congelados, los fondos suelen ser transferidos al IRS después de 21 días.