Walmart anuncia un cierre temporal de 48 horas en diciembre: así serán sus horarios en Navidad en Estados Unidos. Foto: Archivo.

Walmart confirmó que todas sus tiendas físicas en Estados Unidos permanecerán cerradas durante 48 horas el 25 de diciembre de 2025, con motivo de la celebración de la Navidad y 24 horas el 1 de enero por la llegada del Año Nuevo.

Según informó la propia empresa a través de su sitio web, esta medida responde a la política de la cadena de otorgar un día completo de descanso a sus empleados en una de las jornadas festivas más importantes del año.

La cadena minorista, que opera más de 4000 sucursales en todo el país, pidió a los clientes organizar sus compras con anticipación para evitar contratiempos, ya que durante las 24 horas del 25 de diciembre ninguna tienda abrirá sus puertas. Si bien los locales no estarán disponibles, Walmart mantendrá activa su tienda en línea, lo que permitirá a los consumidores realizar pedidos digitales incluso durante el feriado.

Walmart cierra por 48 horas: cuáles son los motivos

Según la información publicada por la empresa, las tiendas físicas abrirán con normalidad en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, y atenderán al público durante ese día en horarios habituales o con ligeros ajustes según el local. En cambio, el jueves 25 de diciembre permanecerán cerradas durante todo el día en todo el país, una decisión que afecta a cadenas de retail en muchas ciudades, tanto en zonas urbanas como rurales.

Walmart cerrará sus puertas durante 48 horas a fin de año. Fuente: Archivo.

La atención al público en tiendas físicas se retomará el 26 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las tradicionales ofertas posnavideñas que históricamente atraen a numerosos compradores.

Alternativas para comprar durante la Navidad y el Año Nuevo

Aunque las sucursales físicas cerrarán por completo el día de Navidad, Walmart mantiene operativa su plataforma de comercio electrónico, lo que permitirá a los consumidores hacer pedidos online durante ese periodo.

La opción digital incluye compras con envío a domicilio o recogida programada en fechas previas al cierre, especialmente durante la Nochebuena.

Asimismo, otras grandes cadenas minoristas en Estados Unidos, como Target y Costco, también confirmaron cierres completos el 25 de diciembre, lo que convierte esta jornada en uno de los pocos días del año en que el comercio presencial se detiene por completo.

Qué pasará en Año Nuevo

Además del cierre por Navidad, Walmart confirmó el cierre de sus tiendas en Estados Unidos el 1 de enero, por el Año Nuevo.

Del mismo modo que sucede el 25 de diciembre, los locales físicos no atenderán al público durante todo ese día, pero los consumidores podrán utilizar la plataforma de compras en línea para realizar pedidos que se procesen antes o después del feriado.