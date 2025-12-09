En una medida nacional, autoridades confirmaron que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede perseguir cada caso y retener pagos federales cuando una persona tiene obligaciones pendientes. Esto incluye depósitos como reembolsos o beneficios, lo que encendió alertas entre contribuyentes.

El sistema se activa cuando no se completa un paso básico vinculado al cumplimiento de deudas federales o estatales. Muchas personas descubren el problema al recibir menos dinero del esperado, pero el proceso comienza mucho antes y opera de forma automática.

¿Qué debe hacerse para evitar que el IRS retenga los pagos uno por uno?

El paso esencial es pagar o regularizar cualquier deuda vencida antes de que sea enviada al sistema nacional de cobro. Si no se hace, la información pasa a una base de datos que habilita la retención automática de depósitos.

Antes de eso, la agencia debe enviar una notificación con el monto adeudado, el motivo del cobro y los derechos del contribuyente. Ese aviso también detalla cómo revisar o disputar la deuda y las opciones para evitar futuras retenciones.

¿Qué incluye la notificación?

Motivo y monto de la deuda.

Aviso de intención de retener pagos federales.

Derechos para revisar o disputar la información.

¿Cómo actúa el sistema que permite al IRS quedarse con los pagos?

Si la deuda no se resuelve, el caso ingresa al Programa de Compensación del Tesoro (TOP), que compara cada pago federal con la base de morosos. Si hay coincidencia, retiene parte del depósito hasta cubrir lo adeudado.

El alcance es amplio: el sistema puede actuar sobre reembolsos, salarios, jubilaciones y ciertos beneficios federales. En deudas fiscales, el IRS puede aplicar un embargo para retener pagos elegibles. Cada vez que se ejecuta una retención, la persona recibe un aviso.

