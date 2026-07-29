En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.43 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0%.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.23%, pero en el último año registra una caída de 6.60%, lo que sugiere un retroceso anual pese al reciente repunte.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 5.33%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 7.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, dado que en los últimos cuatro días ha registrado incrementos en su valor. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un fortalecimiento de la moneda ante otras divisas.

Sin embargo, es importante señalar que esta tendencia podría verse afectada por factores externos, como la política económica interna y los cambios en la economía global, los cuales deben ser monitoreados de cerca para entender la sostenibilidad de este aumento.

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Conocé la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 17 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos