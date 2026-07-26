La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web oficial a todos los pensionados por discapacidad que, por política de la agencia, sus casos pueden ser revisados para garantizar que aún cumplan con los requisitos del programa.

Responder a tiempo y cumplir con todos los pasos del control en tiempo y forma es fundamental, caso contrario, la continuidad de los pagos podría ponerse en riesgo.

Este proceso es oficialmente conocido Continuing Disability Review y busca analizar la información médica y cotidiana de los titulares.

El Gobierno revisará caso por caso que los pensionados sigan cumpliendo los requisitos para recibir su prestación

Cuando se determina la revisión de un caso, la agencia se pone en contacto con el beneficiario y envía una carta solicitando que se complete un informe sobre su situación actual.

Se realizan preguntas sobre

Su estado de salud

Su vida diaria

Los tratamientos o evaluaciones médicas que esté recibiendo

En estos casos cada receptor de beneficios debe responder de manera individual para demostrar que aún cumple con los criterios necesarios para cobrar.

Si no se cumplen con los requisitos del programa, la prestación podrá ser suspendida.

Continuing Disability Review Report: cómo hacer el trámite exigido

Los beneficiarios tendrán que presentar el Continuing Disability Review Report (formulario SSA-454-BK) cuando reciban la orden del organismo.

Opciones para realizar el trámite

Completar el informe en línea desde la cuenta personal del beneficiario.

Enviar el formulario por fax o correo postal a la oficina local del Seguro Social.

Una vez que se haya enviado SSA seguirá de cerca la información y solicitará datos adicionales en caso de considerarlo necesario.

“El examinador se pondrá en contacto contigo. Podrían pedirte que rellenes más formularios o que programes un examen médico. Cuando terminemos nuestra reseña, te enviaremos una carta con nuestra decisión. Si decidimos que ya no eres elegible para prestaciones por discapacidad, también te indicaremos cómo apelar”, explica SSA.