En el caso de que sea necesaria una visita, la agencia contactará al contribuyente para notificar esta acción.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) expone en su portal oficial las circunstancias bajo las cuales los funcionarios fiscales pueden visitar el hogar de un contribuyente con el fin de certificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En el caso de que sea necesaria una visita, la agencia contactará al contribuyente para notificar esta acción. No obstante, si no se responden los llamados oportunamente, la agencia podrá realizar la visita al domicilio de todas maneras.

IRS supervisará de manera individual con su personal la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Conforme a lo señalado por la agencia, los funcionarios de ingresos son empleados civiles que participan de manera directa en el proceso de recaudación de los contribuyentes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) expone en su portal oficial las circunstancias bajo las cuales los funcionarios fiscales pueden visitar el hogar de un contribuyente con el fin de certificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Durante las visitas, se proporciona información sobre los derechos y las repercusiones de no cumplir con una obligación tributaria.

“El agente envía la Carta 725-B o se comunica telefónicamente para coordinar una visita. Para confirmar su cita, es necesario llamar al número de teléfono indicado en la carta”, se establece. En caso de no obtener respuesta, se enviarán reiteradas notificaciones , sin embargo, si la falta de contacto continúa, la visita se efectuará igualmente.

Qué sucede cuando el IRS visita un hogar para corroborar el cumplimiento de obligaciones fiscales

En este procedimiento, se examinarán las declaraciones y los impuestos adeudados y, en caso de que existan obligaciones pendientes , se permitirá el pago al funcionario en el instante , aunque también se ofrecerá la opción de llevar a cabo la operación en línea.

Qué acciones debo llevar a cabo ante la visita de agentes del IRS a mi residencia

La entidad competente señala que, en caso de que un agente del IRS efectúe una visita sin previo aviso, el contribuyente tiene la opción de emplear la Herramienta de Verificación de Empleados para verificar que realmente se encuentra vinculado a la institución.