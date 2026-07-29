La cotizaciónde la Libra esterlina este miércoles 29 de julio en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.09% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado de la libra esterlina se observa una tendencia alcista: en la última semana subió 10.65% y en el último año acumuló un aumento de 137.54%.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del **3.77%**, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del **6.01%**.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo cual es un indicativo favorable para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, significaría que la Libra esterlina estaría experimentando una disminución en su cotización. Por lo tanto, el análisis actual sugiere que la economía británica podría estar encontrando señales de recuperación y confianza en el futuro.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA