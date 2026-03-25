La Social Security Administration (SSA), el organismo que gestiona las jubilaciones en Estados Unidos, confirmó cuáles son los requisitos clave para acceder al beneficio y qué condiciones deben cumplirse para alcanzar los montos más altos, que en 2026 superan los USD 4.100 mensuales con el último aumento. De acuerdo con la SSA, el requisito mínimo para acceder a la jubilación es acumular 40 créditos laborales, lo que equivale a aproximadamente 10 años de trabajo con aportes al sistema. Estos créditos se obtienen en función de los ingresos: Sin estos 40 créditos, una persona directamente no puede acceder a la jubilación. Si bien 10 años permiten calificar, la SSA advierte que el monto del beneficio se calcula en base a los 35 años de mayores ingresos del trabajador. Esto significa que: Por eso, para aspirar a una jubilación más alta, el organismo recomienda haber trabajado al menos 35 años. Según datos oficiales de la SSA para 2026: La SSA es clara: solo un grupo reducido de trabajadores logra acceder al monto máximo. Para eso, es necesario: Quienes no cumplen con estas condiciones reciben montos considerablemente menores.