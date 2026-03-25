La Administración del Seguro Social (SSA) detalló en su sitio web oficial los cambios claves que se aplicarán en todo el país para los beneficiarios del Seguro Social y también para quienes simplemente tengan que realizar trámites de rutina. De acuerdo con lo informado por la agencia, se implementaron modificaciones importantes en dos de las gestiones más realizadas, como lo son la solicitud de un número original o una tarjeta de reemplazo. En un comunicado oficial difundido recientemente por la agencia, se anunció que quienes necesiten un SSN original o una tarjeta de reemplazo ahora tienen la opción de iniciar el trámite de manera remota. “Al comenzar la solicitud online, la visita a la oficina suele tardar menos. Hemos ampliado los servicios basados en cita como parte de nuestros esfuerzos continuos para atenderle de forma más eficiente”, indican las autoridades. Antes de realizar una visita para completar la solicitud, las autoridades indican Este tipo de trámites suele estar listo en un plazo total de 10 días laborables. En septiembre de 2025, la agencia creó un Equipo de Mejora del SSI con el objetivo de hacer el programa más eficiente, reducir pagos indebidos y avanzar en la automatización. Entre los cambios, destacan el uso de datos de nómina y financieros para detectar ingresos, la digitalización de trámites y la simplificación de normas, aunque se espera que en el futuro nuevas implementaciones se sumen a la lista.