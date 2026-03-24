En un intento por adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar su funcionamiento, la Administración del Seguro Social puso en marcha un ambicioso plan tecnológico que impacta tanto en la atención al público como en la gestión interna de Estados Unidos. Con este giro, la tradicional dependencia de oficinas físicas empieza a quedar atrás. La nueva lógica apunta a centralizar procesos y permitir que las solicitudes se resuelvan de forma remota, sin importar el lugar donde se hayan iniciado, lo que redefine por completo la operatoria del organismo. La reforma tecnológica se apoya en dos herramientas centrales que prometen agilizar la experiencia de los usuarios: Con este sistema, un trámite iniciado en un estado podrá ser resuelto por un agente ubicado a cientos o miles de kilómetros, lo que busca reducir tiempos de espera y optimizar recursos. La decisión responde a un contexto desafiante: el organismo enfrenta falta de personal, cierre de oficinas regionales y la salida de más de 7.000 empleados en 2025, lo que obligó a replantear su estructura operativa. A pesar de los beneficios que promete la digitalización, especialistas y trabajadores advierten sobre riesgos concretos que podrían afectar a los beneficiarios. Uno de los principales puntos de preocupación es la pérdida de conocimiento local. En Estados Unidos, muchas normativas —como las relacionadas con matrimonio, herencias o documentación— varían según el estado, lo que podría generar errores si los casos son atendidos por agentes sin experiencia específica en esas leyes. Entre los problemas que podrían surgir se destacan: En este escenario, la centralización podría tener un efecto contrario al esperado si no se acompaña con capacitación adecuada y refuerzo de personal. Frente a este nuevo modelo, los expertos recomiendan tomar ciertas precauciones para reducir riesgos y evitar problemas con los pagos del Seguro Social: