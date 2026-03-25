El Gobierno de Estados Unidos avanza con una medida nacional que redefine Medicaid y deja afuera a miles de beneficiarios: desde octubre de 2026, varias personas perderán el acceso a los pagos y a la cobertura del programa. El cambio impacta directamente en quiénes podrán seguir recibiendo esta ayuda clave. La reforma modifica los criterios de elegibilidad y restringe el acceso al financiamiento federal. Esto significa que ciertos grupos que antes estaban contemplados ya no podrán acceder a Medicaid, incluso si actualmente reciben beneficios. El ajuste forma parte de una reconfiguración más amplia del sistema de asistencia social. La implementación será progresiva, pero las exclusiones comenzarán a aplicarse desde este mes, con efectos directos sobre la cobertura de salud. La nueva normativa establece condiciones más estrictas para acceder al programa. Solo algunos grupos podrán mantener la cobertura y los pagos asociados. Este cambio implica que muchos beneficiarios actuales perderán automáticamente el acceso a los pagos, incluso si cumplían con los requisitos anteriores. Aunque la medida marca un recorte importante, el sistema mantiene algunas excepciones para situaciones específicas. Seguirán cubiertos ciertos servicios esenciales, incluso para personas que queden fuera del programa. Esto busca evitar una interrupción total en casos críticos. Además, el Gobierno destinó fondos para implementar estos cambios. En concreto, se asignaron 15 millones de dólares para que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) adapten los sistemas y apliquen las nuevas reglas. El impacto será progresivo, pero desde octubre de 2026 comenzará una nueva etapa para Medicaid, con menos beneficiarios y requisitos más estrictos para acceder a los pagos.