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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una advertencia de seguridad para alertar sobre el aumento de correos electrónicos, mensajes de texto y otras estafas para robar información financiera tanto de contribuyentes ciudadanos y extranjeros como de los diferentes profesionales tributarios.
La advertencia fue dirigida especialmente a los profesionales que trabajan con datos sensibles -aunque las mismas alertas aplican para tributantes en general- y publicada junto con los socios de la iniciativa Security Summit, una alianza que reúne al IRS, agencias estatales tributarias y empresas del sector.
La nueva advertencia de IRS que todos deben conocer
La agencia explicó que los delincuentes continúan utilizando campañas de phishing -cada vez más sofisticadas- para obtener datos como
- Números de Seguro Social
- Contraseñas
- Datos bancarios
- Información de tarjetas de crédito
- Información fiscal de contribuyentes
Según se advirtió, muchas de estas comunicaciones aparentan ser de organismos oficiales, bancos, empresas de software e incluso colegas, cuando son dirigidas a preparadores de impuestos.
Cuáles son las estafas más comunes a las que pueden enfrentarse los profesionales de impuestos
- Correos o mensajes de texto que incitan a clicar en enlaces sospechosos o descargar archivos maliciosos
- Mensajes más personalizados dirigidos específicamente a personas o empresas para robarles datos
- Copias de correos oficiales que incluyen ahora enlaces maliciosos
- Mensajes dirigidos específicamente a directivos para obtener grandes cantidades de información sensible
- Mensajes de supuestos “nuevos clientes” para infectar sistemas y robar datos
La agencia recomienda entonces que los profesionales de impuestos tomen medidas para proteger su información, como mantener su antivirus actualizado, utilizar firewalls, agregar doble capa de verificación para sus datos, realizar copias de seguridad, proteger la información con sistemas de encriptación y utilizar VPN.