El Cronista | Shutterstock y EFE

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una advertencia de seguridad para alertar sobre el aumento de correos electrónicos, mensajes de texto y otras estafas para robar información financiera tanto de contribuyentes ciudadanos y extranjeros como de los diferentes profesionales tributarios.

La advertencia fue dirigida especialmente a los profesionales que trabajan con datos sensibles -aunque las mismas alertas aplican para tributantes en general- y publicada junto con los socios de la iniciativa Security Summit, una alianza que reúne al IRS, agencias estatales tributarias y empresas del sector.

La nueva advertencia de IRS que todos deben conocer

La agencia explicó que los delincuentes continúan utilizando campañas de phishing -cada vez más sofisticadas- para obtener datos como

Números de Seguro Social

Contraseñas

Datos bancarios

Información de tarjetas de crédito

Información fiscal de contribuyentes

Según se advirtió, muchas de estas comunicaciones aparentan ser de organismos oficiales, bancos, empresas de software e incluso colegas, cuando son dirigidas a preparadores de impuestos.

IRS alertó sobre las diversas estafas a las que están expuestos los profesionales de impuestos. Fuente: Shutterstock.

Cuáles son las estafas más comunes a las que pueden enfrentarse los profesionales de impuestos

Correos o mensajes de texto que incitan a clicar en enlaces sospechosos o descargar archivos maliciosos

Mensajes más personalizados dirigidos específicamente a personas o empresas para robarles datos

Copias de correos oficiales que incluyen ahora enlaces maliciosos

Mensajes dirigidos específicamente a directivos para obtener grandes cantidades de información sensible

Mensajes de supuestos “nuevos clientes” para infectar sistemas y robar datos

La agencia recomienda entonces que los profesionales de impuestos tomen medidas para proteger su información, como mantener su antivirus actualizado, utilizar firewalls, agregar doble capa de verificación para sus datos, realizar copias de seguridad, proteger la información con sistemas de encriptación y utilizar VPN.