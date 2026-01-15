La edad de la jubilación cambia para siempre: esta es la cantidad de años que deberás trabajar desde ahora. (Fuente: Archivo)

El sistema previsional estadounidense está atravesando una serie de transformaciones. Una de las principales modificaciones que afectarán a los beneficiarios es el cambio de la edad jubilatoria. La medida alcanzará a millones de adultos mayores que ahora deberán reorganizar sus planes retiro.

Previo a este cambio en la normativa, cuando una persona de 65 años contaba con los créditos suficientes, podía acceder a una jubilación. Ahora, lanueva edad de jubilación plenase extiende hasta los 67 años.

Este ajuste forma parte de una serie de reformas graduales implementadas por la Administración del Seguro Social (SSA) para garantizar la sustentabilidad del sistema de beneficios.

Cambia la edad de la jubilación para siempre: el Gobierno confirmó cuántos años habrá que trabajar desde ahora. Imagen: archivo.

Cuál es la nueva edad de jubilación

La edad de retiro pleno depende del año de nacimiento del beneficiario. Aunque es posible comenzar a cobrar el Seguro Social desde los 62 años, hacerlo antes de la edad plena implica descuentos de hasta el 30% en los pagos mensuales.

En 2025, las personas nacidas en 1960 o después deberán esperar hasta los 67 años para recibir el 100% de sus beneficios jubilatorios. Este es el esquema actualizado:

Nacidos en 1959: edad plena de retiro a los 66 años y 10 meses.

Nacidos en 1960 o después: edad plena a los 67 años exactos.

Solicitar la jubilación antes de esa edad implica una reducción proporcional. Por ejemplo, quienes se jubilan a los 62 años y nacieron en 1960, recibirán solo el 70% de su beneficio mensual.

¿Conviene jubilarse antes o después de la edad de retiro?

La SSA recomienda retrasar el retiro lo más posible, incluso más allá de la edad plena. Posponerlo hasta los 70 años puede aumentar los pagos mensuales gracias a los llamados créditos por jubilación atrasada. Por cada año adicional que se pospone el retiro tras la edad plena, el monto de los beneficios aumenta hasta un 8%.

Además, los expertos destacan que seguir trabajando unos años más permite acceder a un beneficio mayor y ayuda a compensar los crecientes costos de vida, especialmente en salud y vivienda.

El cambio que afectará a las jubilaciones

Aunque este cambio no implica una obligación legal para jubilarse a los 67, quienes se retiren antes verán sus pagos reducidos considerablemente. Por eso, millones de estadounidenses deberán replantear su estrategia dejubilación y considerar postergar su salida del mercado laboral si desean maximizar sus ingresos en la vejez.

Con esta actualización, la SSA busca aliviar la presión financiera sobre el sistema y asegurar su continuidad en el tiempo. Mientras tanto, los adultos mayores deberán adaptarse a una nueva realidad, en la que jubilarse a los 65 ya no es la norma, sino una excepción.