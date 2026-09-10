Un ingrediente que casi todos tienen en la cocina puede tener un uso inesperado en la jardinería. Cada vez más personas recurren a la canela en polvo p ara cuidar sus planta y resolver algunos problemas frecuentes de la tierra.

El truco es simple, pero es necesario saber cuándo usarla y cada cuánto repetir el procedimiento, ya que esto puede marcar la diferencia entre salvar la planta o dañarla.

¿Para qué sirve agregar canela en polvo a la tierra de las plantas?

Agregar canela en polvo sobre la tierra de las plantas es un truco casero que algunos aficionados a la jardinería utilizan principalmente para ayudar a controlar la aparición de ciertos hongos en el sustrato.

La canela contiene compuestos como el cinamaldehído, al que distintos estudios de laboratorio le atribuyen actividad antifúngica.

No obstante, no debe considerarse un fungicida. Su efecto varía según el tipo de hongo, la concentración utilizada y las condiciones de la tierra.

No reemplaza medidas fundamentales como mantener un buen drenaje, ventilación adecuada y evitar el exceso de riego.

La canela contiene compuestos como el cinamaldehído, al que distintos estudios de laboratorio le atribuyen actividad antifúngica. Chat GPT

¿Cada cuánto se debe agregar canela en polvo a la tierra de las plantas?

No hay una frecuencia científicamente comprobada establecida para aplicar canela en polvo a las plantas. Lo usual es usar pequeñas cantidades cuando se observa humedad excesiva o señales de hongos.

Se puede colocar una capa muy ligera sobre la superficie del sustrato cuando aparece un problema leve y volver a evaluar la planta antes de repetir la aplicación.

Si los hongos persisten conviene revisar primero las condiciones de cultivo en lugar de seguir agregando canela.