Una empresa japonesa propone rodear la Luna con un cinturón de paneles solares de 11.000 kilómetros para generar electricidad en el espacio y enviarla a la Tierra sin interrupciones. El proyecto se llama Luna Ring, fue diseñado por Shimizu Corporation y transmitiría esa energía al planeta mediante haces de microondas y rayos láser. El plan fue presentado en 2013 tras el desastre nuclear de Fukushima y contempla una hoja de ruta de 30 años con inicio de construcción proyectado para 2035. Su antecedente directo es la propuesta del ingeniero aeroespacial Peter Glaser, quien en 1968 publicó el primer plan técnico para capturar energía solar en órbita y transmitirla a la Tierra. El Luna Ring sería un cinturón de células fotovoltaicas de hasta 400 kilómetros de ancho recorriendo los 11.000 kilómetros del ecuador lunar. Al no tener atmósfera, la Luna no tiene nubes ni tormentas: los paneles captarían luz solar de forma continua, sin las interrupciones que afectan a los sistemas terrestres. La energía viajaría por cables hasta el lado visible de la Luna y desde allí se transmitiría a la Tierra por dos vías: La construcción dependería de robots teledirigidos desde la Tierra y de materiales fabricados en la propia Luna: cerámica, vidrio, hormigón y células solares producidas con suelo lunar. El Luna Ring apunta a resolver la intermitencia de la energía solar: mientras una sección del anillo queda en oscuridad, otra recibe luz. Shimizu estima que los paneles espaciales generan hasta 20 veces más energía que un sistema equivalente en la Tierra. Pero a más de una década de su presentación, el proyecto no ha salido del papel. No hay financiamiento, ningún gobierno lo respalda y ninguna agencia espacial lo incorporó a su planificación. El objetivo de iniciar la construcción en 2035 —fijado hace más de diez años— luce cada vez más difícil de cumplir. La investigación base avanza por otros caminos: en 2023, el Instituto de Tecnología de California demostró por primera vez la transmisión inalámbrica de energía desde el espacio hasta la Tierra. La Agencia Espacial Europea impulsó entre 2022 y 2024 el programa SOLARIS con el mismo objetivo, aunque concluyó sin comprometerse con un desarrollo a gran escala.