La Administración del Seguro Social (SSA) señala en su sitio web oficial cuáles pueden ser las consecuencias de recibir un aviso de sobrepago y no devolver el dinero con prontitud o brindar una respuesta en tiempo y forma.

En estas situaciones, por ejemplo, si ya no se reciben prestaciones y el exceso nunca fue devuelto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría cancelar un reembolso de impuestos para destinar este dinero a saldar la deuda inconclusa.

Alerta para quienes fueron beneficiarios del Seguro Social: cuándo puede IRS cancelar un reembolso

“Los pagos en exceso ocurren por información faltante o errónea. Esto puede suceder si no nos cuentas cambios en tu vida, como tu capacidad para trabajar, dónde vives, tu estado civil o tus ingresos”, explica la agencia gubernamental.

Cuando esta situación tiene lugar, SSA envía un aviso de sobrepago que tendrá que responderse dentro de los 30 días posteriores o solicitar una exención dentro del mismo período.

IRS puede retener los reembolsos de quienes reciban un sobrepago de SSA y no lo devuelvan ni reciban prestaciones. Imagen: archivo.

Si en este tiempo no se devolvió el pendiente, la agencia puede recortar automáticamente el 50% de los beneficios mensuales y hasta el 10% de SSI hasta que se salde todo el pendiente.

En caso de que la deuda no pueda cobrarse de esta manera porque ya no se reciben prestaciones, la ley permite cobrar la deuda de diversas formas a quienes fueron beneficiarios, como la retención de la devolución de impuestos, el embargo de salarios o la retención de ciertos pagos estatales.

Cómo devolver este dinero para evitar problemas con IRS

La instrucción para quienes recibieron un aviso de sobrepago es llamar al número indicado por las autoridades (que puede encontrarse clicando aquí) para notificar al representante sobre la intención de devolver un sobrepago. También se puede pagar online o establecer un plan alternativo para resolver esta deuda.