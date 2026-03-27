El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las situaciones donde el incumplimiento de normas fiscales puede derivar en la visita de agentes del organismo al domicilio o negocio de un ciudadano o extranjero contribuyente. Si bien las visitas sin notificación anticipada no suelen ser frecuentes, las autoridades especifican que en ciertos casos los agentes especiales pueden, entre sus tareas, acudir al hogar de un tributante de manera sorpresiva como parte de una investigación. Según lo especificado por la agencia federal, los agentes especiales del IRS son miembros de la policía dentro de la unidad de Investigación Criminal y los únicos empleados armados de la agencia. Su principal tarea es investigar delitos fiscales criminales relacionados con violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las leyes sobre blanqueo de capitales. IRS señala que estos oficiales tienen autoridad para visitar sin notificación o llamar sin avisar a un tributante que haya cometido un delito con el fin de realizar una investigación profunda al respecto. También puede llamar a terceros relacionados o enviar un correo electrónico desde una plataforma de terceros. Es importante destacar que estos agentes no solicitarán pagos, ni piden información personal como un Número del Seguro Social (SSN). Tampoco se involucran en casos relacionados con impuestos. La agencia especifica que, si un agente especial del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que el agente especial efectivamente trabaja para la agencia. “Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, afirma IRS, siendo esta una manera de constatar la identidad del oficial.