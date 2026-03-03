El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que cambia la declaración en 2026 con un nuevo Schedule 1-A y ajustes en el Formulario 1040. La actualización permitirá que determinados trabajadores paguen menos impuestos al aplicar deducciones específicas en el año fiscal 2025. Las nuevas reglas alcanzan a empleados con propinas, horas extra, préstamos para autos y a ciertos adultos mayores. Las deducciones podrán reclamarse con la deducción estándar o detallando gastos, pero en varios casos se exige declaración conjunta y se fijan límites de ingresos. El cambio clave es el Schedule 1-A, el nuevo anexo del Formulario 1040 que concentra las deducciones incorporadas al régimen fiscal con la reforma fiscal conocida como “Big Beautiful Bill”. La ley fue promulgada el 4 de julio del año pasado y sus modificaciones aplican a partir del año fiscal 2025. Podrán acceder: La deducción por propinas llega hasta u$s 25.000 y se reduce si el ingreso supera u$s 150.000 (u$s 300.000 en conjunto). Para horas extra, el tope es de u$s 12.500 —u$s 25.000 en conjunto— con la misma reducción por nivel de ingresos. Las propinas deben estar correctamente informadas y, si se trata de matrimonio, se exige declaración conjunta. El instructivo oficial del IRS incluye ejemplos y hojas de cálculo para determinar ingresos calificados. Las horas extra deben cumplir con la Sección 7 de la Ley de Normas Justas de Trabajo de 1938 y superar la tarifa regular. Los adultos mayores podrán deducir hasta u$s 6.000 por persona —u$s 12.000 en conjunto— con reducción desde u$s 75.000 (u$s 150.000 en conjunto). El organismo recomienda presentar en línea y optar por depósito directo para evitar errores y acelerar reembolsos.