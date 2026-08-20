El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó a bancos y empresas de envío de dinero reportar las transferencias al exterior de u$s 3.000 o más originadas en dos condados de Minnesota. La medida, dispuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) , busca detectar movimientos de dinero vinculados a fraude con fondos públicos.

La orden, firmada por el subdirector de FinCEN, Jimmy Kirby, rige desde el 11 de agosto y vence el 6 de febrero de 2027, aunque puede renovarse. Se enmarca en los esfuerzos del Tesoro contra el lavado de dinero ligado al fraude de beneficios gubernamentales en Minnesota.

¿A quiénes alcanza la medida de Estados Unidos?

La orden no afecta a cualquier residente de los condados señalados. Se aplica solo a las transferencias internacionales enviadas a través de un banco o una empresa de envío de dinero con sede en Hennepin o Ramsey, cuando el remitente declara domicilio en esa zona.

Quedan fuera las empresas que cotizan en bolsa y las entidades ya reguladas contra el lavado de dinero. La obligación recae sobre bancos y money transmitters, que además deben identificar si el origen de los fondos proviene de programas estatales o federales.

Datos que deben reportar bancos y transmisores

Por cada operación alcanzada, la entidad financiera debe informar a FinCEN:

Nombre y domicilio del beneficiario

Fecha de nacimiento, teléfono y email de contacto

Número de cuenta del remitente y del receptor

Si los fondos provienen de un programa de beneficios gubernamentales

La orden no afecta a cualquier residente de los condados señalados. Archivo

¿Cómo impacta esta medida en los residentes de Minnesota?

Quienes envíen dinero al exterior desde Hennepin o Ramsey por u$s 3.000 o más verán reportados sus datos personales y bancarios ante las autoridades federales. La medida no bloquea las transferencias, pero exige más documentación en cada operación.

El incumplimiento por parte de bancos o transmisores de dinero puede derivar en sanciones civiles o penales. Las entidades deben conservar los registros durante cinco años y estar preparadas para entregarlos ante un pedido de FinCEN u otro organismo.