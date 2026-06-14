El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se ocupa de observar detenidamente todas las transacciones financieras de los contribuyentes

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se ocupa de observar detenidamente todas las transacciones financieras de los contribuyentes en Estados Unidos.

En el caso de que los ciudadanos o extranjeros no cumplan con sus obligaciones fiscales, la agencia tomará las medidas pertinentes realizando un embargo de bienes y cuentas bancarias.

La agencia tomará las medidas pertinentes realizando un embargo de bienes y cuentas bancarias.

Estados Unidos realiza embargos de bienes y suspende cuentas bancarias para quienes hayan retrasado este procedimiento.

El IRS ha advertido que puede comenzar embargos y adoptar medidas de cobro forzado contra cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos dentro del plazo fijado o que mantenga deudas tributarias no saldadas.

La presentación de la declaración fuera del término no solo conlleva multas acumulativas, sino que también permite al IRS llevar a cabo acciones más drásticas. El organismo puede embargar cuentas bancarias, retener reembolsos, deducir partes de salarios, congelar activos e incluso reclamar propiedades para recuperar los montos pendientes.

Estas acciones se implementan una vez que el contribuyente ha recibido notificaciones oficiales y no ha contestado en los plazos estipulados.

¿Cómo prevenir el embargo de bienes y la interrupción de cuentas bancarias?

El IRS exhorta a todos los contribuyentes a presentar la declaración, incluso si no cuentan con la capacidad de abonar la totalidad. Esta acción previene una de las sanciones más severas y brinda la posibilidad de acceder a alternativas como planes de pago, acuerdos de compromiso o extensiones de tiempo, herramientas que permiten evitar embargos mientras se resuelve la situación financiera.

La agencia subrayó que desestimar las notificaciones representa el peor de los escenarios, ya que posibilita la ejecución inmediata de embargos. En contraste, aquellos que establecen comunicación oportunamente pueden negociar opciones flexibles y eludir consecuencias más drásticas.