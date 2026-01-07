El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que habrá un cierre masivo y de 24 horas de todos los bancos en el país. Debido a la falta de atención al público, los ciudadanos no podrán realizar determinadas operaciones financieras.

La medida responde a una política federal que ha estado vigente anteriormente en el territorio. Las sucursales de bancos se acoplan a todos los feriados y son los primeros en bajar sus persianas, junto a locales de otros rubros.

Confirmado: cierran todos los bancos del país por 24 horas

De acuerdo con el calendario oficial de feriados federales, el Gobierno de los Estados Unidos decretó que el primer asueto del 2026 será el próximo lunes 19 de enero. La fecha corresponde a la festividad por el Dia de Martin Luther King, Jr., dedicada a conmemorar la lucha por los derechos civiles.

Al tratarse de un feriado a nivel federal, todos los bancos permanecerán cerrados durante 24 horas y no estarán disponibles los asesores financieros para atender a los clientes. De esta forma, los ciudadanos deberán limitarse a las operaciones digitales o a través de cajeros automáticos.

Cierran todos los bancos del país el 19 de enero por un feriado federal. Fuente: Archivo.

Por este motivo, es importante destacar que no se podrán realizar grandes depósitos o retiros de dinero en efectivo, ya que en muchos casos es importante realizarlo directamente en la caja.

Qué otros días cerrarán los bancos en el 2026

El cronograma oficial pauta los siguientes días festivos por delante