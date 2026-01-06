La Administración del Seguro Social (SSA) publicó en su sitio web oficial los nuevos montos de jubilación máxima que pueden cobrarse en 2026 con el ajuste por costo de vida aplicado, de acuerdo con el ejemplo estándar utilizado por la agencia.

Si bien no existe una cantidad máxima que aplique a todos los beneficiarios de la agencia, quienes puedan reunir ciertos requisitos en su historial de ganancias podrían recibir anualmente hasta 62,172 dólares en 2026.

Quienes recibirán más de 62,000 dólares en 2026

De acuerdo con los nuevos montos actualizados, quienes hayan obtenido el máximo imponible desde los 22 años y comiencen a recibir prestaciones en enero 2026, jubilándose a los 70, pueden recibir un depósito mensual equivalente a USD 5,181 dólares. Esto en 12 meses es representativo de un depósito superior a 62,000 dólares.

Quienes cobren la jubilación máxima todo el año podrán recibir más de 62,000 dólares.

En caso de jubilarse a los 62 años en 2026, el beneficio mensual máximo es de 2,969 dólares, que anualmente se traducirá en 35,628 dólares.

Finalmente, quienes se retiren a su edad plena este año podrán acceder a un beneficio mensual de 4,152 dólares, que a fin de año será un total de 49,824.

Es importante destacar que, independientemente de las ganancias del historial, a los 70 siempre se recibe la prestación más alta que SSA puede pagar según su caso.

Aumento del Seguro Social: de cuánto es para 2026

“Por ley, las prestaciones federales aumentan cuando sube el coste de la vida, según el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Administrativos del Departamento de Trabajo”, indica la agencia.

Así, el incremento COLA pautado para este año fue del 2.8%, que ya está siendo aplicado y continuará viéndose reflejado conforme todos los beneficiarios reciban su depósito mensual.