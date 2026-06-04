Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Paramount+ ofrece la lista de las 10 películas más vistas del martes 2 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ Primal Un hombre prehistórico forja un lazo con un dinosaurio mientras ambos intentan sobrevivir en un entorno implacable.

5_ Infiltrados en clase Dos policías novatos se infiltran en un instituto haciéndose pasar por alumnos para desmantelar una banda de narcotráfico. Schmidt y Jenko, que en el colegio eran rivales, se reencuentran años después en la academia de policía y terminan haciéndose amigos. Aunque no sean los agentes más brillantes, reciben la gran oportunidad de demostrar su valía al unirse a la unidad encubierta Jump Street, bajo el mando del capitán Dickson. Reemplazan sus armas y placas por mochilas y, aprovechando su aspecto juvenil, se infiltran en un instituto. Pero los adolescentes de hoy no se parecen en nada a los de antes y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll estaba totalmente equivocado.

Las películas más vistas de Paramount+.

6_ Scream Queens Una serie de corte similar a American Horror Story, en la que cada temporada presenta una historia y un elenco distintos. En la primera, la trama transcurre en un campus universitario donde, de forma inesperada, se desata una ola de asesinatos en masa.

7_ Scary Movie Después del homicidio de una atractiva alumna, un grupo de jóvenes se da cuenta de que el asesino está dentro de su propio círculo. Cindy, la protagonista y su pintoresca pandilla son acechadas por un peculiar enmascarado decidido a vengarse porque lo atropellaron la noche de Halloween anterior.

8_ Texas Rangers En los años setenta del siglo XIX, en la frontera texano-mexicana, entonces sin ley, surgió la fuerza de seguridad más veterana de América: los Texas Rangers, quienes llegaron a encarnar el honor y la valentía.