Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.
Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Paramount+ ofrece la lista de las 10 películas más vistas del martes 2 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.
4_ Primal
Un hombre prehistórico forja un lazo con un dinosaurio mientras ambos intentan sobrevivir en un entorno implacable.
5_ Infiltrados en clase
Dos policías novatos se infiltran en un instituto haciéndose pasar por alumnos para desmantelar una banda de narcotráfico. Schmidt y Jenko, que en el colegio eran rivales, se reencuentran años después en la academia de policía y terminan haciéndose amigos. Aunque no sean los agentes más brillantes, reciben la gran oportunidad de demostrar su valía al unirse a la unidad encubierta Jump Street, bajo el mando del capitán Dickson. Reemplazan sus armas y placas por mochilas y, aprovechando su aspecto juvenil, se infiltran en un instituto. Pero los adolescentes de hoy no se parecen en nada a los de antes y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll estaba totalmente equivocado.
6_ Scream Queens
Una serie de corte similar a American Horror Story, en la que cada temporada presenta una historia y un elenco distintos. En la primera, la trama transcurre en un campus universitario donde, de forma inesperada, se desata una ola de asesinatos en masa.
7_ Scary Movie
Después del homicidio de una atractiva alumna, un grupo de jóvenes se da cuenta de que el asesino está dentro de su propio círculo. Cindy, la protagonista y su pintoresca pandilla son acechadas por un peculiar enmascarado decidido a vengarse porque lo atropellaron la noche de Halloween anterior.
8_ Texas Rangers
En los años setenta del siglo XIX, en la frontera texano-mexicana, entonces sin ley, surgió la fuerza de seguridad más veterana de América: los Texas Rangers, quienes llegaron a encarnar el honor y la valentía.
9_ Bob Esponja: La película
Se arma el lío en Bikini Bottom: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y el principal sospechoso es el Sr. Krabs. Bob Esponja, junto a su inseparable amigo Patrick, emprende un peligroso viaje a la Ciudad de Shell para recuperar la corona y limpiar el nombre del Sr. Krabs.
10_ Un Buen Ladrón (Roofman)
Tras fugarse de la cárcel, Jeffrey Manchester, exmilitar y ladrón experto, se oculta en una tienda de Toys 'R' Us, donde logra pasar meses sin ser detectado mientras prepara su siguiente golpe. Sin embargo, al enamorarse de una madre divorciada, su vida doble empieza a desmoronarse.