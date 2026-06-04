Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.
Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Amazon Prime ofrece la lista de las 10 películas más vistas del martes 2 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.
4_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)
Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— incorporan a la familia a un nuevo integrante: el pequeño Gru Junior, que desde el primer momento promete ser un auténtico dolor de cabeza para su padre. Al mismo tiempo, Gru deberá enfrentarse a su reciente archienemigo, Maxime Le Mal y a su refinada y malvada novia, Valentina, situación que obligará a toda la familia a ponerse a salvo y huir. Es la cuarta entrega de “Gru, mi villano favorito”.
5_ A pesar de ti (Regretting You)
Morgan, una madre joven, se esfuerza por impedir que su hija de 16 años, Clara, repita sus errores: un embarazo y un matrimonio demasiado tempranos que la llevaron a aparcar sus propios sueños. La única figura que calma la tensa relación entre ambas es Chris, su esposo y padre de Clara. Sin embargo, ese frágil equilibrio se rompe cuando un accidente tan trágico como insólito desencadena consecuencias devastadoras para las dos.
8_ Una batalla tras otra (One Battle After Another)
Tras un largo retiro de la militancia, un antiguo revolucionario se ve forzado a regresar a la acción para ajustar cuentas con enemigos de antaño, en un escenario marcado por la tensión política, el racismo y la violencia militar. Adaptación contemporánea de la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon (1990), enfocada en los movimientos radicales de los años sesenta.
9_ Aquaman y el reino perdido
Tras no lograr vencer a Aquaman en su primer intento, Black Manta, aún impulsado por el deseo de vengar la muerte de su padre, hará lo que sea necesario para acabar con él de una vez por todas. Esta vez, se muestra más temible que nunca y empuña el legendario Tridente Negro, capaz de desatar un poder ancestral y maligno. Para poder derrotarlo, Aquaman buscará la ayuda de su hermano Orm, antiguo rey de la Atlántida y ahora encarcelado y formará con él una alianza inesperada. Juntos deberán dejar a un lado sus diferencias para proteger el reino y evitar que una destrucción irreversible alcance tanto a la familia de Aquaman como al mundo entero.
10_ Norbit
Norbit (Eddie Murphy) no lo ha tenido nada fácil. De niño fue abandonado en la entrada de un restaurante chino que también funcionaba como orfanato, donde lo crió el Sr. Wong (Eddie Murphy). Su situación empeora cuando se ve forzado a casarse con Rasputia (Eddie Murphy), la tiránica y comilona emperatriz de la comida chatarra.