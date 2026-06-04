Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Amazon Prime ofrece la lista de las 10 películas más vistas del martes 2 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4) Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— incorporan a la familia a un nuevo integrante: el pequeño Gru Junior, que desde el primer momento promete ser un auténtico dolor de cabeza para su padre. Al mismo tiempo, Gru deberá enfrentarse a su reciente archienemigo, Maxime Le Mal y a su refinada y malvada novia, Valentina, situación que obligará a toda la familia a ponerse a salvo y huir. Es la cuarta entrega de “Gru, mi villano favorito”.

5_ A pesar de ti (Regretting You) Morgan, una madre joven, se esfuerza por impedir que su hija de 16 años, Clara, repita sus errores: un embarazo y un matrimonio demasiado tempranos que la llevaron a aparcar sus propios sueños. La única figura que calma la tensa relación entre ambas es Chris, su esposo y padre de Clara. Sin embargo, ese frágil equilibrio se rompe cuando un accidente tan trágico como insólito desencadena consecuencias devastadoras para las dos.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

8_ Una batalla tras otra (One Battle After Another) Tras un largo retiro de la militancia, un antiguo revolucionario se ve forzado a regresar a la acción para ajustar cuentas con enemigos de antaño, en un escenario marcado por la tensión política, el racismo y la violencia militar. Adaptación contemporánea de la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon (1990), enfocada en los movimientos radicales de los años sesenta.