Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Hulu durante el martes, 2 de junio de 2026 en Estados Unidos y elige tu favorito.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ La búsqueda (National Treasure) El cazador de tesoros Benjamin Franklin Gates ha dedicado su vida a localizar el mítico botín de los Caballeros Templarios, del que se afirma que es el más extraordinario de todos los tiempos y que permanece oculto en algún lugar de América. Durante siete generaciones, la familia Gates siguió las pistas que dejaron los Padres Fundadores y recorrió cada rincón del país tras la pista de ese tesoro. Finalmente, el inconformista Ben ha encontrado la pista decisiva que lo conducirá al tesoro: un mapa escondido en el dorso de la Declaración de Independencia.

5_ Tornados (Twisters) Kate Carter, una ex cazadora de tormentas atormentada por el trauma de un devastador encuentro con un tornado, es persuadida por su amigo Javi para regresar a las llanuras y poner a prueba un sistema de rastreo revolucionario. Allí se topa con Tyler Owens, una carismática y temeraria superestrella de las redes sociales y con su bullicioso equipo.

Las películas más vistas de Hulu.