Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.
Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Hulu durante el martes, 2 de junio de 2026 en Estados Unidos y elige tu favorito.
4_ La búsqueda (National Treasure)
El cazador de tesoros Benjamin Franklin Gates ha dedicado su vida a localizar el mítico botín de los Caballeros Templarios, del que se afirma que es el más extraordinario de todos los tiempos y que permanece oculto en algún lugar de América. Durante siete generaciones, la familia Gates siguió las pistas que dejaron los Padres Fundadores y recorrió cada rincón del país tras la pista de ese tesoro. Finalmente, el inconformista Ben ha encontrado la pista decisiva que lo conducirá al tesoro: un mapa escondido en el dorso de la Declaración de Independencia.
5_ Tornados (Twisters)
Kate Carter, una ex cazadora de tormentas atormentada por el trauma de un devastador encuentro con un tornado, es persuadida por su amigo Javi para regresar a las llanuras y poner a prueba un sistema de rastreo revolucionario. Allí se topa con Tyler Owens, una carismática y temeraria superestrella de las redes sociales y con su bullicioso equipo.
8_ Capitán América: Civil War (Captain America: Civil War)
La trama continúa después de “Avengers: Age of Ultron”: Steve Rogers encabeza una nueva alineación de los Vengadores con el objetivo de resguardar a la humanidad. A raíz de otro incidente internacional asociado al equipo que causa daños colaterales, crece la presión política y se establece un sistema de registro junto con una entidad gubernamental encargada de decidir cuándo debe intervenir el grupo.