En plena temporada de impuestos 2026, millones de contribuyentes comenzaron a recibir reembolsos del IRS de hasta USD 2,000 correspondientes al año fiscal 2025.

El proceso está a cargo del Internal Revenue Service (IRS), que ya activó el cronograma oficial de devoluciones tras la apertura formal de la temporada tributaria a fines de enero.

Reembolsos del IRS 2026: cuál es el beneficio de 7,340 dólares

El monto no corresponde a un nuevo estímulo económico ni a un bono extraordinario. Se trata de devoluciones legítimas de impuestos generadas por:

Retenciones en exceso durante 2025.

Aplicación de créditos fiscales reembolsables .

Ajustes finales tras la presentación de la declaración anual.

En plena temporada de impuestos 2026, millones de contribuyentes comenzaron a recibir reembolsos del IRS de hasta USD 2,000 correspondientes al año fiscal 2025. Imagen: archivo.

Entre los beneficios más relevantes se encuentran:

Crédito Tributario por Hijos (CTC) , que puede alcanzar hasta USD 2,000 por hijo elegible.

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), que puede alcanzar los USD 7,340 según nivel de ingresos y composición familiar.

Quienes combinaron retenciones elevadas con créditos fiscales suelen recibir los montos más altos. El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria si el contribuyente eligió esa modalidad al presentar su declaración electrónica.

Cuándo se depositan los reembolsos y cómo seguir el pago

El calendario estimado de pagos indica que los primeros depósitos comenzaron a acreditarse en febrero. El IRS mantiene como referencia un plazo de hasta 21 días para procesar la mayoría de las declaraciones electrónicas sin errores.

En líneas generales:

Declaraciones enviadas a fines de enero: depósitos desde la primera quincena de febrero.

Presentaciones realizadas en la primera mitad de febrero: pagos hacia fines de ese mes.

Casos vinculados a EITC o ACTC: liberación de fondos a partir de comienzos de marzo debido a controles antifraude obligatorios.

Para consultar el estado del trámite, los contribuyentes pueden utilizar la herramienta oficial “Where’s My Refund?” disponible en el sitio web del IRS, que se actualiza diariamente. El organismo insiste en que el depósito directo es el método más rápido y seguro frente al envío de cheques en papel.

Quiénes califican para recibir los reembolsos del IRS

No todos los contribuyentes acceden automáticamente al monto máximo. Para recibir un reembolso de USD 2,000 o más en 2026, es necesario:

Haber presentado correctamente la declaración del año fiscal 2025.

Mantener ingresos dentro de los límites exigidos por cada crédito.

Tener hijos menores de 17 años con número de Seguro Social válido (para el CTC).

Cumplir los requisitos de ingresos y situación familiar establecidos para el EITC.

Además, el IRS recomienda revisar cuidadosamente los datos bancarios, evitar errores en los formularios y presentar la declaración de manera electrónica para acelerar el procesamiento.