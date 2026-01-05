La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web el calendario de pago 2026, que todos los beneficiarios de la agencia gubernamental utilizan para conocer exactamente el día en el que recibirán su prestación mensual.

En ese sentido, existe un grupo de personas que en enero recibirán sus depósitos de febrero de manera adelantada dado que el día de pago coincide con una fecha inhábil para este tipo de gestiones.

Confirmado: SSA adelanta todos estos pagos de febrero a enero

Los beneficiarios de SSI, reciben su depósito el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esta fecha coincide con un día festivo federal o fin de semana, el pago se realiza el primer día hábil previo.

En ese sentido, como el 1ro de febrero caerá domingo, los pagos de esta prestación se entregarán el viernes 30 de enero, de manera similar a como el depósito de enero fue entregado en diciembre.

Lo mismo sucederá en marzo, pues 1ro de marzo también cae domingo, por lo que los pagos de ese mes se adelantarán para el viernes 27 de febrero.

Los pagos SSI de febrero se entregarán en enero. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Aumento del Seguro Social para 2026: de cuánto es

“Por ley, las prestaciones federales aumentan cuando sube el coste de la vida, según el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Administrativos del Departamento de Trabajo”, explicó la agencia.

Así, el incremento COLA pautado para este año fue del 2.8%, que ya comenzó a aplicarse en las prestaciones entregadas y continuará viéndose reflejado conforme todos los beneficiarios reciban su depósito mensual.