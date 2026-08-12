La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que ninguna persona puede jubilarse sin haber trabajado al menos 10 años de forma registrada, sin importar si ya cumplió la edad de retiro. El requisito equivale a 40 créditos laborales, el mínimo indispensable para cobrar el beneficio.

Según la SSA, el sistema de créditos rige desde 1978 y funciona como base de elegibilidad para jubilación, discapacidad, Medicare y beneficios familiares por supervivencia. Sin ese mínimo, el organismo no puede autorizar ningún pago mensual.

¿Cuántos créditos hay que acumular para jubilarse en Estados Unidos?

Cada persona puede sumar hasta cuatro créditos por año según sus ingresos declarados. Alcanzar los 40 créditos —el equivalente a una década de trabajo— es la única vía para cumplir el requisito de elegibilidad.

En 2026, cada crédito exige u$s 1.890 de ingresos cubiertos, por lo que se necesitan u$s 7.560 anuales para obtener los cuatro créditos máximos. Sumar más créditos de los necesarios no aumenta el monto del beneficio.

Cómo se acumulan los créditos en 2026:

Hasta 4 créditos por año, sin excepción

u$s 1.890 en ingresos cubiertos = 1 crédito

u$s 7.560 en ingresos cubiertos = los 4 créditos anuales

El monto del beneficio depende del promedio salarial, no de los créditos extra

Cada persona puede sumar hasta cuatro créditos por año según sus ingresos declarados. Chat GPT

¿Qué pasa si un trabajador no llega a los 10 años exigidos?

Si una persona no reúne los 40 créditos al llegar a la edad de retiro, la SSA no puede pagarle jubilación, aunque haya trabajado varios años y realizado aportes. La cantidad de créditos determina la elegibilidad, no el monto que recibiría.

Existen excepciones para otros beneficios: los requisitos de discapacidad varían según la edad, y los hijos o el cónyuge a cargo pueden acceder a beneficios por sobrevivencia con solo seis créditos, bajo una regla especial del organismo.