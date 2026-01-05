Estados Unidos dará inicio durante este año a un cronograma de rediseño de su moneda que tiene como objetivo resguardar la seguridad de los billetes circulantes y protegerlos contra esquemas de falsificación.

En ese sentido, la primera denominación que cambiará su aspecto será el billete de 10 dólares, que se consagra como el más utilizado de todos de acuerdo con la tabla de vida útil compartida por la Fed.

Las autoridades, detallaron entonces cuáles son los objetivos de las modificaciones que se realizarán sobre el diseño y qué sucederá con los billetes actualmente en circulación cuándo este cambio se haga efectivo.

Confirmado: el dólar más usado de todos dejará de existir como lo conocemos este año

El rediseño de la moneda estadounidense es responsabilidad del Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificaciones (ACD).

“La integración cuidadosa de características de seguridad exclusivas es la base fundamental para mantener el efectivo seguro y garantizar la estabilidad de la economía de los EE. UU.“, señalan las autoridades.

El dólar de 10 será el primero en cambiar. Fuente: archivo.

Así, el billete de 10 dólares es el más utilizado de acuerdo con la tabla de vida útil compartida por la Reserva Federal, con una durabilidad estimada de 5,7 años, por lo que encabeza la lista de denominaciones cuya seguridad merece ser reforzada.

El nuevo diseño del dinero será publicado entre seis y ocho meses antes de que se lleve a cabo, pues hacerlo de manera temprana podría facilitar la labor de falsificadores.

Qué sucederá con los billetes de ahora

Por política general del Gobierno de Estados Unidos, todos los billetes de la Reserva Federal emitidos desde 1914 hasta la actualidad mantienen su curso legal.