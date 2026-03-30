En 2026, cada vez más beneficiarios del Seguro Social descubren que deben pagar cientos o incluso miles de dólares en impuestos, en muchos casos sin haberlo previsto. La situación, que ya genera preocupación, está vinculada a una regla fiscal poco conocida que se arrastra desde hace décadas. Aunque muchos adultos mayores asociaban estos descuentos a errores o sobrepagos, lo cierto es que el origen está en un cambio estructural del sistema que hoy impacta a millones. Cuando se creó el sistema del Seguro Social en 1935, los beneficios estaban completamente exentos de impuestos federales. Sin embargo, esto cambió en 1984, cuando el Congreso decidió que una parte de esos ingresos comenzara a tributar. En ese momento, se fijaron umbrales de ingresos para determinar quiénes debían pagar: La medida estaba pensada para afectar solo al 10% más rico de los jubilados. Pero hay un detalle clave que explica el problema actual: esos valores nunca se ajustaron por inflación. Como resultado, lo que antes alcanzaba a una minoría hoy impacta a cerca del 50% de los beneficiarios. El IRS calcula si una persona debe pagar impuestos sobre el Seguro Social utilizando el llamado “ingreso combinado”. Este incluye: El problema es que muchos jubilados ya no dependen únicamente del Seguro Social. También reciben ingresos de: Esto eleva su ingreso total por encima de los límites establecidos en 1984, activando automáticamente la carga impositiva. En algunos casos, los jubilados pueden llegar a pagar impuestos sobre hasta el 85% de sus beneficios. Si los umbrales se hubieran ajustado por inflación, hoy serían muy diferentes: Esto demuestra que el sistema actual ya no apunta a los sectores más ricos, sino que golpea de lleno a la clase media jubilada. Ante este escenario, expertos recomiendan planificar con anticipación y diversificar las fuentes de ingreso para minimizar el impacto fiscal. Algunas estrategias clave incluyen: Además, existe una deducción adicional de USD 6.000 para adultos mayores, aunque es temporal (hasta 2028) y se reduce a partir de ciertos niveles de ingresos. La situación podría agravarse en los próximos años. El fondo que financia el Seguro Social enfrenta problemas de sostenibilidad, y si no se implementan cambios, podrían aplicarse recortes significativos en los beneficios. Algunas estimaciones advierten que los jubilados podrían perder hasta USD 2.700 anuales en el futuro como parte de ajustes necesarios para mantener el sistema.