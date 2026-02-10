Durante la segunda semana de febrero de 2026, una amplia red de bancos de alimentos en California pone en marcha operativos especiales de distribución de comida gratuita para apoyar a familias y personas afectadas por la inflación y el aumento del costo de vida. Entre el 9 y el 14 de febrero, distintos puntos comunitarios ofrecerán productos esenciales sin costo, priorizando a hogares en situación vulnerable. Estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre organizaciones sin fines de lucro, iglesias y centros comunitarios que buscan reforzar la seguridad alimentaria en zonas urbanas y rurales del estado. La mayoría de las entregas no requiere registro previo, aunque se recomienda llegar temprano debido a la alta demanda. El despliegue se concentra especialmente en el Valle Central de California, una de las regiones más afectadas por la inseguridad alimentaria. Ciudades como Fresno, Clovis, Madera, Tulare, Hanford, Selma y Visalia contarán con puntos fijos y móviles donde se repartirán frutas, verduras, productos secos y alimentos frescos. Organizaciones como el Central California Food Bank lideran estos operativos, utilizando escuelas, iglesias y centros comunitarios como sedes temporales. Las entregas se realizarán en distintos horarios —desde la mañana hasta la tarde— para facilitar el acceso a trabajadores, adultos mayores y familias con niños. Un aspecto clave de esta semana es la variedad de formatos: desde eventos “drive-thru” hasta distribuciones a pie, pensadas para quienes no cuentan con vehículo propio. Para recibir comida gratis, no suele exigirse comprobante de ingresos ni estatus migratorio, una política que busca eliminar barreras de acceso. Sin embargo, los organizadores recomiendan llevar bolsas reutilizables, respetar los horarios establecidos y seguir las indicaciones del personal voluntario. Además de estas entregas puntuales, California cuenta con una red permanente de asistencia alimentaria coordinada por la California Association of Food Banks (CAFB). A través de esta red, los residentes pueden encontrar ayuda durante todo el año en condados como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento, Orange y Ventura, entre otros. Lunes 9 de febrero Martes 10 de febrero Miércoles 11 de febrero Jueves 12 de febrero Viernes 13 de febrero Sábado 14 de febrero