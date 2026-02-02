El Servicio de Impuestos Internos (IRS) especifica claramente a través de su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que sus funcionarios de impuestos realizan visitas personalizadas al hogar o negocio de un contribuyente para verificar que esté cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones tributarias.

Cuando deba concretarse la visita, la agencia siempre se pondrá en contacto con el contribuyente para notificar la medida. No obstante, si los llamados no se contestan en tiempo y forma, IRS tiene potestad para efectuar esta acción de todas formas.

IRS visitará hogares y negocios con sus funcionarios para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales

La agencia recaudadora especifica que los funcionarios de ingresos son empleados civiles del IRS con autoridad para intervenir de manera directa en el proceso de cobro.

“El agente envía la Carta 725-B o te llama para concertar una visita. Para confirmar tu cita, llama al número de teléfono que aparece en tu carta”, indican las autoridades.

Si no se responde, se enviarán retirados avisos, aunque si la indiferencia persiste, IRS realizará la visita de todas formas.

En el encuentro, los oficiales brindan información sobre derechos y consecuencias de mantener la obligación inconclusa.

Los agentes de recaudación pueden visitar el negocio u hogar de un contribuyente para cobrar impuestos atrasados. Fuente: archivo.

Qué revisará IRS en estas visitas

Los funcionarios profundizan sobre declaraciones e impuestos adeudados y pueden recolectar pagos en el momento cuando existen obligaciones pendientes, aunque también se brinda la opción de realizar pagos online.

Información importante para cuando los agentes de IRS realicen una visita

La agencia especifica que, si un agente del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que el oficial efectivamente trabaja para el organismo y evitar cualquier tipo de fraude.