El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó cuál será el monto máximo que podrán recibir las familias que cumplan con los requisitos del Crédito Tributario por Hijo durante el año fiscal 2026. Se trata de un beneficio clave para millones de contribuyentes con hijos a cargo.

Este alivio fiscal busca reducir la carga impositiva y, en determinados casos, otorgar un reembolso directo. El pago puede alcanzar hasta 2,200 dólares por cada hijo que califique, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el organismo.

Es oficial: el Gobierno de los Estados Unidos entregará 2,200 dólares

El beneficio está dirigido a contribuyentes que tengan hijos menores de 17 años declarados como dependientes. Los menores deben cumplir con las condiciones de parentesco, residencia y permanencia dentro del hogar durante la mayor parte del año.

También es obligatorio que el hijo cuente con un número de Seguro Social válido. Sin este requisito, el crédito no puede ser aplicado, incluso si se cumplen las demás condiciones.

IRS abonará el beneficio del Crédito Tributario por Hijo en el 2026 a quienes tienen hijos calificables. Fuente: Archivo.

El acceso al monto completo depende del nivel de ingresos del hogar. Cuando los ingresos superan los límites establecidos, el crédito comienza a reducirse de forma progresiva.

Cómo funcionará el Crédito Tributario por Hijo en 2026

El crédito permite disminuir el impuesto federal adeudado y, en ciertos casos, recibir parte del beneficio como reembolso directo. Esto significa que incluso familias con baja carga tributaria pueden acceder al pago.

Para el año fiscal 2026, el monto máximo fijado es de 2,200 dólares por hijo. El total final dependerá de la cantidad de hijos que califiquen y del ingreso anual declarado.

Qué deben hacer las familias para cobrar el beneficio

Para recibir el crédito es indispensable presentar la declaración federal de impuestos. El Servicio de Impuestos Internos no otorga el beneficio de manera automática sin este trámite.

El pago se verá reflejado una vez procesada la declaración, ya sea como una reducción del impuesto a pagar o como un reembolso, según la situación fiscal de cada contribuyente.