Las familias con hijos que cumplen ciertas condiciones en Estados Unidos pueden acceder a beneficios fiscales a través del Child Tax Credit (CTC) y su parte reembolsable el Additional Child Tax Credit (ACTC).

Para el año fiscal 2025, este crédito del IRS puede alcanzar hasta 2,200 dólares por cada hijo que reúna los requisitos necesarios, mientras que la parte reembolsable puede permitir un depósito de hasta 1,700 dólares por hijo, aunque esto dependerá de los ingresos del contribuyente.

Quiénes pueden acceder al depósito oficial de 1,700 dólares

Para qué un hijo pueda considerarse elegible, deben cumplir con una serie de condiciones relacionadas con su edad, parentesco, residencia y situación fiscal.

Los principales requisitos son

Tener menos de 17 años al momento de finalización del año fiscal.

Ser hijo, hija, hijastro, hermano, hermana, hermano o hermana por parte de padre o madre, o determinados descendientes de estas personas.

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento durante el año.

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año .

Ser declarado como dependiente en la declaración de impuestos.

No presentar una declaración conjunta, salvo determinadas excepciones vinculadas a la devolución de impuestos.

Ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos o extranjero residente.

Además, el contribuyente y cada hijo elegido deben contar con un número del Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos, emitido antes de la fecha límite de presentación de la declaración.

Los reembolsos oficiales son para quienes tengan hijos calificantes y cumplan todas las condiciones del crédito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto dinero puede recibir cada familia

El CTC puede alcanzar hasta los 2,200 dólares por cada hijo elegible, dentro de este beneficio el ACTC puede llegar hasta los 1,700 dólares por hijo, aunque esto estará sujeto a ingresos y circunstancias fiscales.

Quienes tengan ingreso anuales de 200,000 dólares o 400,000 dólares en el caso de matrimonios que presentan una declaración conjunta, pueden acceder al crédito completo si cumplen todos los requisitos. Por encima de estos límites, el crédito es parcial.

Cómo se solicita

Quienes aún tengan pendiente la presentación de la declaración, podrán declarar a hijos y dependientes mediante el Formulario 1040 y adjuntar el Schedule 8812 para informar créditos.