En la apertura de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.08%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina avanzó un 5.40%, mientras que en el último año registró un descenso de -84.24%, mostrando una mejora reciente pese a una marcada caída anual.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 1.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.00%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en relación a las divisas más relevantes.

El aumento en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía británica y su estabilidad en el mercado internacional. Este comportamiento invita a los inversores a considerar posibles oportunidades de negocio.

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Conocé la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.