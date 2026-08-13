Una norma vigente en Michigan fija las reglas específicas destinadas a conductores y pasajeros al momento de transportar bebidas alcohólicas abiertas, sin tapa o con sello roto.

En ese sentido, siempre que exista una inspección legalmente autorizada, será fundamental conocer esta norma y cumplir de antemano las condiciones legales previstas para evitar castigos.

Qué prohíbe esta norma estatal

La sección 257.624a del Michigan Vehicle Code establece que ningún conductor u ocupante del vehículo puede transportar o poseer alcohol en un recipiente abierto, sin tapa o cuyo sello haya sido roto dentro del área de pasajeros de un vehículo que circula por la carretera.

En estos casos, cobra relevancia la definición de “área de pasajeros” ya que esto incluye también la guantera del auto, además de cualquier espacio al que puedan acceder fácilmente el conductor o los pasajeros desde sus asientos.

En la práctica, llevar cualquier botella o lata de alcohol abierta en un lugar accesible dentro del auto viola la norma.

Está prohibido transportar alcohol sin tapa. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Qué castigo aplican las autoridades en estos casos

Quienes violen esta disposición serán considerados culpables de un delito menor. Como parte de la sentencia, el tribunal puede ordenar servicio comunitario y una evaluación vinculada con el consumo de sustancias.

Excepciones que contempla esta normativa

La legislación fija una única excepción con respecto al transporte de este objeto: si el vehículo no tiene un baúl o compartimiento separado del área de pasajeros, el recipiente con alcohol puede transportarse si se coloca en una guantera cerrada con llave, detrás del último asiento vertical o en una zona que no se ocupe por el conductor o los pasajeros.