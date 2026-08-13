En la apertura de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.06 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.01%.

En la última semana, el Peso mexicano registró un leve retroceso de -0.96% y en el último año acumuló una caída más marcada de -7.59%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 3.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.45%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir favorablemente en la economía nacional.

Este comportamiento positivo en la cotización refleja una mayor confianza de los inversores en el mercado mexicano. Un Peso más fuerte puede mejorar la posición económica del país, facilitando importaciones y estabilizando precios.

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Conocé la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 13 de marzo de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos