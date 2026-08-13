En la apertura de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,137.5 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.07%.

En la última semana, el peso colombiano cayó -0.67% y en el último año retrocedió -16.28%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 4.52%, siendo significativamente menor que la volatilidad anual del 13.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un dato de 1 igual a -3. Esto indica que la moneda ha ido perdiendo valor frente al dólar, reflejando una caída constante y preocupante en su cotización.

En contraste, el dato de 1 también podría ser visto como una señal de la necesidad de intervenciones económicas que respalden la estabilidad del Peso colombiano. El deterioro de la moneda podría afectar la economía, generando incertidumbre en los mercados.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA