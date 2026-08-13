En la apertura de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.16%.

En la última semana, el Euro no varió (0.00%), mientras que en el último año avanzó con fuerza (115.41%), evidenciando estabilidad reciente y marcado crecimiento anual.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.62%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea, impulsado por factores económicos favorables.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que el Euro podría seguir fortaleciéndose si las condiciones del mercado y las políticas económicas continúan siendo favorables en el corto plazo.

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Conocé la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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