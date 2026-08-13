El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la apertura de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.34 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.41%.

El Peso dominicano registró un leve avance semanal (0.50%), pero en el último año acumula un retroceso notable (-7.95%), lo que indica una mejora reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 8.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.45%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, reflejando un aumento en su valor en relación con las monedas extranjeras. Este comportamiento sugiere una mayor fortaleza de la moneda, lo cual puede ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo para confirmar su sostenibilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores subyacentes que influyen en este aumento, como cambios en la balanza comercial o políticas monetarias recientes.

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Conocé la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.