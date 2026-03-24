El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su página oficial las circunstancias bajo las cuales sus funcionarios de impuestos pueden llevar a cabo visitas domiciliarias a un contribuyente con el propósito de verificar el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones fiscales. En caso de que esta medida deba implementarse, la agencia se pondrá en contacto con el contribuyente para informarle sobre esta acción y coordinar una reunión. No obstante, si no se atienden los llamados, la agencia podrá proceder con la visita al domicilio -o negocio- sin previo aviso. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia, los funcionarios de ingresos son empleados civiles que participan de manera directa en el proceso de recaudación de los contribuyentes. Es fundamental reconocer la importancia de estos funcionarios en la gestión fiscal y su papel en la administración pública. “Se indica que el agente envía la Carta 725-B o se comunica telefónicamente para coordinar una visita. Para confirmar su cita, es necesario llamar al número de teléfono que figura en la carta. En caso de no obtener respuesta, se enviarán reiteradas notificaciones; sin embargo, si la falta de comunicación continúa, la visita se llevará a cabo de todas maneras.” En este procedimiento, los agentes examinan detenidamente las declaraciones e impuestos pendientes y brindan la posibilidad de pagar al funcionario en el momento, aunque también se ofrecerá la opción de llevar a cabo la operación de manera online. La agencia indica que, en caso de que un agente del IRS realice una visita sin previo aviso, el contribuyente tiene la opción de utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para verificar que la persona que se presenta efectivamente trabaja para la institución.