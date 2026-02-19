El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos inició oficialmente la temporada de presentación de impuestos 2026 el pasado 26 de enero, inaugurando el período donde los contribuyentes presentan su Formulario 1040 para informar ingresos, calcular impuestos y reclamar deducciones o créditos para los que resultan elegibles. En ese sentido, la agencia recaudadora informó cambios clave en campos obligatorios de este documento, que ahora deberán completarse con mayor información. De acuerdo con lo explicado por las autoridades, el Formulario 1040 tiene importantes cambios no sólo en los límites de deducciones y los créditos disponibles, sino en la forma en la que se debe completar cierta información. Uno de los más importantes se ve reflejado en la sección “Dependientes”, que ahora presenta filas numeradas y exige mayor información sobre quién presenta y sus dependientes. “Esta nueva información se solicita para ayudar al IRS a determinar tu elegibilidad para ciertos beneficios fiscales, incluyendo el crédito fiscal por hijos, el crédito para otros dependientes y el crédito por ingresos del trabajo”, indican las autoridades. En esa misma línea, el documento también presenta ajustes notables, por ejemplo, en las siguientes categorías En la portada del Formulario 1040 y 1040-SR hay una casilla específica para indicar si el domicilio principal del contribuyente (y su cónyuge, en caso de declaración conjunta) estuvo en Estados Unidos durante más de la mitad del año. Las palabras, códigos y montos en dólares que antes se anotaban junto a líneas específicas ahora cuentan con casillas de verificación individuales o espacios de entrada propios En caso de tener que presentar la declaración de un difunto , se incorporó una casilla de “Fallecido” en la parte superior del formulario, junto con un espacio específico para consignar la fecha de fallecimiento del contribuyente. Se añade un anexo independiente al Formulario 1040, lo que modifica la estructura general del paquete de declaración al incorporar un nuevo documento complementario para normativas dispuestas en la reforma fiscal. Quienes deseen conocer todos los cambios sobre deducciones, cuentas que pueden solicitarse y otras modificaciones podrán hacerlo clicando aquí.