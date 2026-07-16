La preparación se hizo popular porque usa ingredientes comunes del hogar y puede ayudar a remover suciedad superficial mientras realza temporalmente el acabado natural de la madera

La tabla de cortar de madera es uno de los utensilios más usados en la cocina y con el paso del tiempo, puede acumular manchas, residuos de alimentos y perder parte de su aspecto original. Para mantenerla en buenas condiciones, muchas personas recurren a un sencillo truco casero que combina aceite de oliva y sal gruesa.

La preparación se hizo popular porque usa ingredientes comunes del hogar y puede ayudar a remover suciedad superficial mientras realza temporalmente el acabado natural de la madera.

Para qué sirve mezclar aceite de oliva con sal gruesa

La mezcla de aceite de oliva y sal gruesa es un remedio casero que muchas personas usan para limpiar y mantener las tablas de cortar de madera. La sal gruesa funciona como un abrasivo suave que ayuda a desprender restos de alimentos y suciedad adherida, mientras que el aceite aporta un acabado que realza temporalmente el aspecto de la madera.

Este método suele emplearse como parte del mantenimiento ocasional de la tabla, especialmente cuando presenta manchas superficiales o luce reseca por el uso frecuente.

Cómo preparar la mezcla de aceite de oliva con sal gruesa

Para preparar esta mezcla, se deben espolvorear dos cucharadas de sal gruesa sobre la superficie de la tabla de madera y agregar una cucharada de aceite de oliva directamente sobre la sal.

Después, se debe frotar con un paño o una esponja realizando movimientos circulares, prestando especial atención a las zonas con manchas o mayor desgaste.

Al final, retirar la mezcla con papel de cocina o paño limpio. Si fuera necesario, se puede pasar un paño apenas húmedo y secar la tabla por completo antes de usarla de nuevo.

Para preparar esta mezcla, se deben espolvorear dos cucharadas de sal gruesa sobre la superficie de la tabla de madera y agregar una cucharada de aceite de oliva directamente sobre la sal. Chat GPT

Por qué recomiendan usar esta mezcla de aceite de oliva con sal gruesa

Este truco se popularizó porque aprovecha dos ingredientes comunes del hogar y puede ayudar a mejorar el aspecto de las tablas de madera sin necesidad de usar productos específicos para cada limpieza.

No obstante, es importante aclarar que este método no desinfecta la tabla ni reemplaza el lavado habitual con agua caliente y detergente.