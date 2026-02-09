El uso de dinero en efectivo es muy común para los hispanos en Estados Unidos, ya sea para pagos de servicios, ahorros familiares o transacciones cotidianas. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las instituciones financieras mantienen una vigilancia estricta sobre el flujo de billetes para combatir delitos como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Aunque el dinero sea legal y provenga de tus ahorros, existen umbrales específicos que, de ser superados, activan reportes automáticos hacia las autoridades federales. Es fundamental entender que el banco no solo registra la operación, sino que está obligado por ley a informar sobre ciertos comportamientos que resulten “sospechosos” o inusualmente altos. La “cifra mágica” para el sistema financiero estadounidense es USD 10,000. Bajo la Ley de Secreto Bancario, cualquier transacción en efectivo que supere esta cantidad debe ser reportada mediante un Informe de Transacción de Divisas (CTR). Sin embargo, muchos contribuyentes cometen un error grave al intentar evadir este reporte: realizar varios retiros pequeños que sumen una cifra alta. Esta práctica, conocida como “estructuración”, es monitoreada de cerca: Manejar grandes sumas de efectivo no es ilegal, pero requiere transparencia. Si necesitas retirar una cantidad considerable de dinero para una compra legítima, como un vehículo o una emergencia médica, la mejor estrategia es la documentación. Expertos recomiendan mantener siempre los recibos, facturas o contratos que justifiquen el origen y el destino de esos fondos. Si el IRS decide iniciar una investigación, contar con pruebas sólidas evitará que el proceso escale a sanciones mayores. Ante cualquier duda sobre los límites permitidos o cómo declarar movimientos de efectivo inusuales, lo ideal es consultar con un especialista en impuestos para proteger tu patrimonio y tu estatus legal en el país.