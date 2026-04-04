En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este sábado, 4 de abril de 2026. Lee tu predicción del día y conoce cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo. Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). Hoy es Sábado Santo, un día de esperanza serena que conmemora la permanencia de Jesucristo en el sepulcro. La Luna en Escorpio, en armonía con Mercurio y Júpiter, invita a explorar lo emocional y a sanar. Es un momento para revelar secretos del pasado y desatar nudos heredados, abriendo camino a un profundo alivio. Es un momento ideal para purificar tu organismo mediante la alimentación. Evita consumir en exceso grasas, carnes y productos procesados. Opta por aquellos alimentos que realmente te limpien, nutran y fortalezcan. Además, aparecerán buenos guías que te ofrecerán información útil para eliminar toxinas y recuperar tu energía. Tus sentimientos se manifestarán con una fuerza creativa que te conectará con tu lado artístico; el arte será el medio perfecto para mostrar tus matices internos. Si tienes hijos, será un buen momento para transmitirles conocimiento. Tu dedicación abrirá delicados senderos de aprendizaje y conexión. Si colaboras en el ámbito empresarial con tu familia, experimentarás una sensación de generosidad que beneficia a todos. Tendrás un buen instinto para identificar oportunidades atractivas y contarás con información privilegiada como un recurso valioso. La estrategia que implementes te otorgará la fuerza necesaria para enfrentar y superar crisis. Se inicia la posibilidad de establecer nuevos acuerdos o conexiones donde discutir sueños y esperanzas será fundamental para el futuro de la relación. Si te expresas con honestidad, podrás crear lazos. Observa los gestos amables de las personas a tu alrededor, ya que reflejan intenciones más profundas. Las conexiones con tu familia se fortalecerán y te darás cuenta de que tus antepasados son tu auténtica fuente de fortaleza. El universo te premiará por las acciones sabias y generosas que realizaste en el pasado. Revelar ciertos secretos de tu historia te ayudará a sanar tu árbol genealógico desde sus cimientos. Hoy podría ser un excelente momento para caminar por tu vecindario y relacionarte con las personas que te rodean. Tu comunidad te presentará ideas interesantes y estarás receptivo a la interacción, el aprendizaje y la incorporación de novedades. Es posible que descubras algunos secretos. La habilidad de escuchar será fundamental. Los asuntos financieros cobrarán relevancia y sentirás la necesidad de planificar con más visión a futuro. Es fundamental que tengas claro tu presupuesto y sepas con qué recursos cuentas para implementar un plan progresivo en tu día a día. Podrías tener la oportunidad de obtener un ingreso adicional gracias a una persona influyente o una entidad reconocida. La Luna en tu signo te brinda la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo con energías frescas. Te sentirás más receptivo, generoso y menos propenso a la defensiva. Esta transformación interna te permitirá desarrollarte y motivar a quienes te rodean, comunicando un mensaje profundo a través de tus acciones, silencios y palabras. Restablecer la conexión con tu grupo de amigos será fundamental para volver a sentir emociones que habías olvidado. Tu vida requiere complicidad, comunicación y trabajo en equipo. Al abrir espacio para las amistades, tu existencia tomará un rumbo más fuerte y transformador para tu entorno. Tómate un tiempo para reflexionar en tu interior, sin abrirte demasiado, para dejar que tus sentimientos se expresen. Tendrás una notable habilidad para transformar el sufrimiento en fortaleza y eso será tu auténtico poder. Es posible que recibas mensajes de tus antepasados a través de símbolos en tus sueños. Tus metas profesionales se impulsan y tu labor será más demandante, pero también resaltará tu experiencia y dedicación. Todo el esfuerzo que inviertes dará resultados y te brindará numerosos beneficios. Ten fe en el camino que recorres cada día: estás progresando hacia el éxito y el reconocimiento. Este es un instante de transición. El presente que tienes indica que el tiempo, el lugar y las personas están en armonía. Confía en tus pensamientos, ya que el universo te responderá de manera positiva, guiando tu vida y haciéndote sentir respaldado y dirigido hacia un propósito importante. Aries: esta semana tendrás la oportunidad de concederte gratificaciones que habías postergado y de disfrutar la buena comida o la calma de un entorno natural; invertir en placer consolidará y afianzará tu energía. En el horóscopo celta te rige el Aliso, cuyo don es el coraje para abrir camino. Tauro: estos días se realzan tu sensualidad y tus encantos naturales, favoreciendo la vida amorosa y la autovaloración; el erotismo y los gestos concretos de apoyo cobrarán importancia, junto con obsequios costosos. En el horóscopo celta te rige el Fresno, cuyo don es el amor protector y sostén afectivo. Géminis: en el plano romántico será prudente aplazar decisiones y dejar que el tiempo vaya decantando; un recuerdo amoroso te dará la oportunidad de cerrar asuntos pendientes con serenidad. En el horóscopo celta te rige el Espino, cuyo don es acompañar en los umbrales. Cáncer: disfrutarás del intercambio social y podrás concretar alianzas prósperas; luce tus mejores galas y asiste a encuentros o celebraciones donde conocer gente nueva. Podría surgir atracción por una amistad, déjate atrapar. En el horóscopo celta te rige el Acebo, cuyo don es estar bien enraizado. Piscis: esta semana te llegarán buenas vibras a través de mensajes o conversaciones donde reinará la amabilidad; podrías conocer a alguien especial en una salida casual. Aprovecha para cultivarte leyendo sobre arte y amor. En el horóscopo celta te rige el Sauce, cuyo don es la intuición. Acuario: tu vida familiar se volverá más amena y reconfortante y nacerá el deseo de recibir invitados y agasajarlos con ricas comidas; embellece tu hogar para crear un clima sereno y placentero, apoyándote en arreglos florales. En el horóscopo celta te rige el Serbal, cuya cualidad es la creatividad. Leo: realizarás tu trabajo con agrado y confirmarás que tus colegas te valoran; si buscas empleo, podría surgir una propuesta a través de una mujer influyente. Las relaciones públicas serán fundamentales para tu éxito. En el horóscopo celta te rige el Avellano, cuya virtud es la nobleza y sabiduría. Virgo: conocerás personas que te animarán a disfrutar más de la vida; la buena comida y el contacto con la naturaleza serán esenciales si decides viajar o explorar nuevos lugares. También podría surgir un viaje romántico. En el horóscopo celta te rige la Vid, cuya cualidad es el refinamiento natural. Libra: habrá ingredientes especialmente sabrosos en tus encuentros íntimos y tu vida sensual se convertirá en una fuente de gratificaciones; vivirás momentos de atracción y placer. En el horóscopo celta te rige la Hiedra, cuya cualidad es la capacidad de crear lazos que embellecen. Escorpio: habrá una influencia armónica en tus relaciones y se favorecerá el entendimiento; disfrutarás de los placeres simples de la vida junto a quien esté a tu lado. Si estás soltero, podrías enamorarte. En el horóscopo celta te rige la Caña, cuya cualidad es un intenso magnetismo. Sagitario: una corriente de armonía llegará a tu vida cotidiana e inspirará mejoras en tu alimentación y en la calidad de tus comidas; también buscarás mayor confort en tu espacio de trabajo, poniendo amor en cada tarea. En el horóscopo celta te rige el Saúco, cuya mayor virtud es la sabiduría. Capricornio: esta semana vivirás momentos de gratificación en los que no necesitarás nada externo para sentirte pleno; será un tiempo ideal para expresarte a través del canto, la danza o las artes plásticas, con una creatividad constante. En el horóscopo celta te rige el Abedul, símbolo de firmeza.