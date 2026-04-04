Renovar el pasaporte en Estados Unidos no está permitido para todos los casos. El Gobierno federal mantiene una serie de condiciones específicas que determinan quiénes sí pueden hacer este trámite sin tener que volver a solicitar el documento desde cero. De acuerdo con la información oficial del Gobierno de Estados Unidos, solo podrán avanzar con la renovación quienes conserven un pasaporte que todavía encaje dentro de los criterios establecidos por las autoridades migratorias y consulares. Las personas que sí pueden renovar el pasaporte estadounidense son aquellas que no están alcanzadas por las restricciones oficiales. En términos prácticos, esto significa que deben cumplir con una serie de requisitos básicos vinculados con la edad, la antigüedad del documento y su estado actual. La lista oficial incluye estas condiciones: Si la persona se encuentra dentro de esas condiciones, el Gobierno de Estados Unidos indica que sí puede renovar su pasaporte. En esos casos, el trámite de renovación puede hacerse por las vías habilitadas por las autoridades, en lugar de iniciar una solicitud completamente nueva. Según la guía oficial del Gobierno y del Departamento de Estado, quienes sí califican para renovar deben utilizar el Formulario DS-82, que es el documento previsto para este tipo de trámite. En cambio, quienes no cumplan con estas condiciones deberán hacer una solicitud nueva en persona con otro formulario.