Miles de estadounidenses podrían recibir un cheque de hasta 1,711.93 dólares tras un acuerdo legal millonario de Target. La cadena minorista aceptó pagar 2.2 millones dólares para resolver una demanda vinculada a problemas de transparencia financiera, lo que abrió la puerta a compensaciones directas para clientes afectados. La noticia generó fuerte interés entre compradores habituales, especialmente porque el pago se realizará de forma individual y sin necesidad de acudir a un juicio. El acuerdo establece que podrán acceder al pago aquellas personas que hayan tenido compras o interacciones financieras con Target durante el período contemplado en la demanda. Si bien la empresa no publicó un listado oficial, sí confirmó que los beneficiarios serán contactados de manera directa. Las notificaciones llegarán por correo postal o correo electrónico, utilizando los datos que figuren en los registros de la compañía. Por ese motivo, es clave prestar atención a cualquier comunicación oficial vinculada a Target settlement o compensación económica. El proceso para cobrar el dinero será simple y guiado por la empresa. En caso de ser elegible, Target enviará instrucciones precisas para recibir el pago, ya sea mediante cheque físico o depósito directo. Para evitar inconvenientes, se recomienda: Este tipo de acuerdos legales en grandes empresas no es inusual en Estados Unidos y suele buscar compensar a los consumidores, además de reforzar la confianza en la marca.