En Estados Unidos, un reciente cambio legislativo podría impactar a millones de contribuyentes en la próxima temporada de impuestos. La medida fue aprobada con amplio apoyo bipartidista y ya cuenta con la firma presidencial, por lo que empezará a aplicarse de inmediato.

Aunque la norma apunta a corregir fallas en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se comunica con el público, también introduce una obligación temporal que muchos desconocen. Pero, ¿cómo modifica el proceso de presentación de la declaración fiscal y a quiénes afecta?

¿Qué cambió exactamente y por qué ahora el IRS impone una fecha límite?

El cambio surge tras la aprobación de la Ley de Ayuda Matemática y Asistencia al Contribuyente del IRS, una reforma que exige que la agencia explique con precisión cualquier ajuste automático realizado en una declaración de impuestos . Estos ajustes —conocidos como avisos de error matemático— permiten al IRS modificar montos sin iniciar un proceso formal de notificación de deficiencia.

La nueva ley obliga al IRS a comunicar estas correcciones con explicaciones claras y específicas , pero también establece una fecha límite estricta de 60 días para que el contribuyente responda o impugne el ajuste. Si la persona no actúa dentro de ese período, la modificación queda definitiva y ya no puede ser apelada ante la Corte Tributaria.

Fuente: Archivo.

¿A quién afecta esta nueva obligación y qué deben hacer los contribuyentes?

Cualquier persona que reciba un aviso de error matemático en su próxima declaración queda alcanzada por la nueva regla. A partir de ahora, cada aviso deberá incluir el motivo exacto del cambio, el número de línea afectado y la fecha precisa en la que vence el plazo de 60 días para solicitar la cancelación del ajuste.

Puntos clave que deben revisar los contribuyentes

La explicación clara del supuesto error.

La línea o formulario donde el IRS detectó la discrepancia.

La fecha límite para solicitar la cancelación del ajuste.

Las pruebas o documentos que podrían corregir el problema.

Responder dentro del plazo evitará que el ajuste quede definitivo y reducirá el riesgo de reclamos posteriores, pagos adicionales o trámites más complejos en tribunales federales.