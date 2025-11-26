Estados Unidos confirmó nueva edad de jubilación para recibir el Seguro Social.

La Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos, compartió el anuncio más esperado del año y dio a conocer cuáles serán los aumentos que regirán para todos los beneficiarios. Los montos pueden superar los 5,000 dólares dependiendo del estatus de cada ciudadano.

El programa federal del Gobierno busca ajustar todas las prestaciones al aumento de la inflación y el Costo de Vida (COLA) que impactó directamente en la economía de hogar de muchos estadounidenses.

Confirmado: aumentan todos los pagos del Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció durante las últimas semanas que todos los beneficiarios recibirán un aumento del 2.8% en la jubilación. Como todos los años, este aumento busca mejorar los ingresos para todos los beneficiarios que sienten el bolsillo cada vez más apretado.

Es importante destacar que los montos varían dependiendo del estatus de jubilación de cada persona. Quienes se retiraron a los 67 años (edad promedio) reciben en el 2025 un monto de 4,108 dólares.

El Seguro Social anunció los aumentos que regirán a partir del 2026. Fuente: Archivo.

En el caso de quienes comienzan a recibir la prestación a partir de lo 62 años, el monto es de 2,831 dólares y quienes se jubilaron a partir de los 70 años reciben 5,108 dólares.

El aumento porcentual recientemente confirmado equivale, aproximadamente, a 56 dólares extra por cada beneficiario.

¿Cuándo entra en vigencia el aumento de SSA?

El comunicado de aumento para todos los beneficiarios hace referencia al dinero que se emitirá a partir del próximo año. Es decir, el ajuste porcentual comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026.

De esta forma, los ciudadanos deberán esperar un mes para percibir el dinero extra.