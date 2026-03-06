El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos inició el lunes 26 de enero la temporada de presentación de impuestos 2026, momento en el que los contribuyentes entregan sus declaraciones, pagan sus impuestos y solicitan cualquier reembolso para el que puedan calificar. En este contexto, la agencia tributaria indicó el margen de tiempo estimado que puede calcularse para las devoluciones una vez se haya presentado la declaración y comunicó las fechas límite establecidas para los reembolsos del Crédito Fiscal por Renta del Trabajo (EITC) y del Crédito Fiscal por Hijos Adicionales (ACTC). Adicionalmente, el organismo recordó que este año, en consonancia con la Orden Ejecutiva 14247, se comenzó a eliminar de manera gradual los reembolsos físicos para implementar pagos completamente electrónicos. “De acuerdo con Orden Ejecutiva 14247, el IRS comenzó a eliminar progresivamente los cheques de devolución de impuestos en papel el 30 de septiembre de 2025, lo que significa que la mayoría de los contribuyentes deben proporcionar sus números de ruta y de cuenta para recibir los reembolsos depositados directamente en sus cuentas bancarias.” La agencia federal especifica que en general, la mayoría de los reembolsos se entregan a los 21 días de haber presentado la declaración. Esto ocurre cuando se combina la presentación electrónica con el depósito directo. “Se explica que el IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”. En caso de no proporcionar la información bancaria para efectuar el depósito de manera electrónica ni contar con una excepción, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas o más. La agencia establece que la mayor parte de estas devoluciones se entregarán antes del 2 de marzo de este año, siempre que no existan inconvenientes con las devoluciones presentadas. Es importante que los interesados se aseguren de cumplir con los requisitos establecidos para facilitar el proceso de devolución. A través de la herramienta “Dónde está mi reembolso”, los contribuyentes tienen la posibilidad de verificar las fechas estimadas para el depósito, aplicable a aquellos que soliciten este reembolso antes del 21 de febrero. En los demás casos, los procedimientos correspondientes al trámite estarán igualmente disponibles en este mismo sitio.